وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض "فود أفريكا"السبت، 22 ابريل 2017 01:13 م
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على دعم كافة الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية وتسهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالقارة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وذلك تأكيدا للأهمية السياسية والاقتصادية لدول القارة السمراء وحرصا على استعادة التواجد المصري كإحدى الدول المحورية بها.
جاء ذلك خلال افتتاح قابيل والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لفاعليات الدورة الثالثة لمعرض (فوود أفريكا) والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة 450 شركة مصرية وعالمية رائدة في مجال التصنيع الغذائي، حيث يتزامن هذا العام مع الدورة السادسة لمعرض أفريقيا للتصنيع الزراعي والمعرض التجاري الدولي للأسماك والمأكولات البحرية (سي فوود أفريكا) لتشكل معا أكبر تجمع في القارة الأفريقية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الأسماك ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.
وقال إن المعرض يمثل فرصة كبيرة ونقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى زيادة مشاركة الشركات بالمعرض بنسبة تزيد على 85% عن العام الماضي وهو ما يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.
وأشار قابيل إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الأفريقي باعتباره سوقا استهلاكيا ضخما قادرا على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية للأسواق الخارجية .. منوها بأن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا وجهودا مكثفة من جانب الحكومة لتعزيز منظومة النقل اللوجيستي وتسهيل حركة التجارة البينية مع مختلف دول القارة.
وأوضح أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة متميزة لأكثر من 200 شركة دولية تمثل 34 دولة تأتي على رأسها أسبانيا والسعودية وأندونسيا وتركيا والهند وإيطاليا وبولندا وفرنسا والصين واليونان، مشيرا إلى أن المعرض يتضمن أيضا بعثة مشترين دوليين تضم أكثر من 500 مشتر دولي من أفريقيا والدول العربية وأوروبا الشرقية والشرق الأقصى.
وشدد على أهمية معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان (التصنيع الذكي) ويستضيف أكثر من 250 شركة رائدة في مجالات التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي الرائدة في مصر وشمال أفريقيا في مجال الآلات والتكنولوجيا المستخدمة في منظومة التصنيع الغذائي..مشيرا إلى أن المعرض يستهدف مساعدة شركات الأغذية على تقديم منتجات أكثر جودة خاصة في ظل مشاركة شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث تتضمن المعروضات آلات الطباعة والتغليف والتصنيع ومعدات صناعة الأغذية والمشروبات والألبان والمخبوزات والحلويات والمكونات الغذائية.
وأوضح قابيل أن المعرض التجاري الدول للأسماك والمأكولات البحرية (سي فوود أفريكا) ينظم لأول مرة بالسوق المصري وتتضمن معروضاته الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمجمدة والمصنعة والمعلبة ومعدات التجهيز والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجيستية وأعلاف وتغذية الأسماك.
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