أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه تم البدء في تنفيذ خطة إحلال وتجديد ومد شبكات المياه بمركز طوخ بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي - في تصريح اليوم السبت - إن الخطة تتضمن إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بالعبادلة بطوخ،وإحلال وتجديد وتدعيم مد شبكات المياه بقرى برشوم وإمياى، وإحلال وتجديد 4 خزانات للمياه بقرى الصفا والسيفا ومشتهر وميت كنانة، فضلا عن تركيب وحدات أعماق بمحطات مياه أجهور الكبرى وكفر العمار.

وأضاف المهندس مجاهد أنه جاري تنفيذ أول مشروع بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث لتوصيل خدمة الصرف الصحي ببعض القرى والتجمعات السكنية الصغيرة على مستوى محافظة القليوبية من خلال تطبيق نموذج محطة صغيرة للمعالجة لا تزيد تكلفتها عن مليون جنيه بنظام مبتكر لاتحتاج سوى 400 متر فقط لإقامتها وهو الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام مئات العزب الصغيرة بالإقليم التى تعانى من عدم توصيل خدمات الصرف الصحي.