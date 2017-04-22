قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بالتنسيق مع محافظة السويس للمساهمة فى إعادة الوجه الحضارى للمحافظة بتجميل ميادينها، من خلال تنفيذ أعمال الترميم والإصلاح، وتجميل الحدائق على طول طريق بورتوفيق.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي فى إطار العمل التطوعى، من خلال المبادرات الجليلة من كل مؤسسات المجتمع الحكومية، والخاصة؛ لتجميل ميادين المحافظة.

وشاركت المديرية بأعمال النجارة للمقاعد، والمظلات الموجودة بالحدائق، بمعاونة معلمى قسم اللحام بمدرسة السويس الميكانيكية، إلى جانب فريق عمل من موجهى، ومعلمى، و طلاب أقسام النجارة، والزخرفة، والدعاية و الإعلان بمدارس التعليم الفنى، بالإضافة إلى ما يقوم به الحى من أعمال تشجير، وإصلاح لأحواض الزرع، و تجميلها.