يستعد متحف كهف روميل بمرسي مطروح لاستقبال زائريه من جديد أوائل موسم الصيف ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، في تصريح اليوم السبت ، إن شركة المقاولات التابعة لمحافظة مطروح بدأت منذ شهر في أعمال التطوير،كما يعكف فريق العمل من مرممي وزارة الآثار برئاسة سامح المصري علي ترميم القطع الآثرية المعروضة تمهيدا للافتتاح.

وأوضحت أن قرار افتتاح المتحف من جديد أوائل الصيف بعد إغلاقه لمدة تزيد على 6 سنوات جاء لتشجيع مصطافي مرسى مطروح والساحل الشمالي على زيارة المتحف، الأمر الذي يعمل على ربط مختلف طوائف الشعب المصري بالمتاحف ورفع الوعي الأثري لديهم.

وأشارت صلاح إلى أن الوزارة بدأت في أعمال ترميم وتطوير المتحف والتي تشتمل على تنفيذ سيناريو عرض متحفي جديد، وتغيير منظومة الإضاءة والتأمين ووضع كاميرات للمراقبة..مؤكدة أن ساعات افتتاح المتحف ستمتد إلي الليل حتي يتسني للزائرين من الزيارة ليلا بعد الاستمتاع بالبحرو الشاطئ في ساعات الصباح.

ووجهت الشكر لمحافظة مرسى مطروح لتعاونها التام مع الوزارة من أجل إنجاز مشروع تطوير المتحف في الوقت المحدد.

يشار إلى أن متحف كهف روميل يضم مجموعة من الأدوات الحربية وخريطة للمواقع العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.. ويعد كهف روميل أحد الكهوف الطبيعية بمحافظة مرسي مطروح إلا أن القائد الألماني ارفين روميل اتخذه ليكون مقرا له أثناء الحرب العالمية الثانية، وفى عام 1997، جاءت فكرة تحويل الكهف إلى متحف كمزار سياحي وأثري.