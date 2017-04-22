 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 01:35 مساءً
روابط سريعة
تدشين مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية في شارع المعز
شارع المعز

تدشين مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية في شارع المعز

السبت، 22 ابريل 2017 01:01 م
وكالات - أ ش أ

في إطار ديفيليه شارع المعز (الكرنفال الشعبي) الذي أقيم في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون في دورته الخامسة أمس الجمعة، تم تدشين المشروع القومي والدولي الذي تقدم به الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح رئيس مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لإحياء فنون القاهرة التاريخية.

وقال انتصار عبد الفتاح” إن التفكير في المشروع بدأ منذ العام 2008 وفي عام 2011 تقدمت بالمشروع الي وزارة الثقافة ثم وزارة التخطيط ثم وزارة السياحة وتم تكوين مجموعات عمل لرصد الشارع وإنجاز رؤية متكاملة مدعمة بالخرائط التوضيحية”.

وأكد عبد الفتاح أن المشروع يهدف إلى تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث يقوم على إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية التي كانت تمر فيه برؤية فنية جديدة تبرز تفرد معمار الشارع الأعظم والذي يتفاعل مع المخزون الثقافي والحضاري لوجدان شعب مصر.

كما يهدف المشروع إلى ربط شارع المعز بالمدن التاريخية من مختلف ثقافات العالم (حوار الأمكنة) واحتضان شارع المعز تراث المدن القديمة في أنحاء العالم من خلال احتفالات دولية على مدار العام وتشجيع بناء الفنادق التاريخية بمنظور جديد يجعل السائح يعيش حقبة زمنية فريدة من نوعها مع وضع خطة لإعداد برامج ثقافية وسياحية لتسويق القاهرة التاريخية كمقصد متكامل للسياحة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3