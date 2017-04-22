في إطار ديفيليه شارع المعز (الكرنفال الشعبي) الذي أقيم في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون في دورته الخامسة أمس الجمعة، تم تدشين المشروع القومي والدولي الذي تقدم به الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح رئيس مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لإحياء فنون القاهرة التاريخية.

وقال انتصار عبد الفتاح” إن التفكير في المشروع بدأ منذ العام 2008 وفي عام 2011 تقدمت بالمشروع الي وزارة الثقافة ثم وزارة التخطيط ثم وزارة السياحة وتم تكوين مجموعات عمل لرصد الشارع وإنجاز رؤية متكاملة مدعمة بالخرائط التوضيحية”.

وأكد عبد الفتاح أن المشروع يهدف إلى تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث يقوم على إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية التي كانت تمر فيه برؤية فنية جديدة تبرز تفرد معمار الشارع الأعظم والذي يتفاعل مع المخزون الثقافي والحضاري لوجدان شعب مصر.

كما يهدف المشروع إلى ربط شارع المعز بالمدن التاريخية من مختلف ثقافات العالم (حوار الأمكنة) واحتضان شارع المعز تراث المدن القديمة في أنحاء العالم من خلال احتفالات دولية على مدار العام وتشجيع بناء الفنادق التاريخية بمنظور جديد يجعل السائح يعيش حقبة زمنية فريدة من نوعها مع وضع خطة لإعداد برامج ثقافية وسياحية لتسويق القاهرة التاريخية كمقصد متكامل للسياحة.