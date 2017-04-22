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محتجون في فيتنام يطلقون سراح آخر دفعة من مسؤولين احتجزوهم رهائن
الشرطة الفيتنامية - فيتنام

محتجون في فيتنام يطلقون سراح آخر دفعة من مسؤولين احتجزوهم رهائن

السبت، 22 ابريل 2017 01:20 م
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قال شهود من “رويترز” اليوم السبت إن محتجين قرب هانوي عاصمة فيتنام أطلقوا سراح آخر 20 مسؤولا كانوا يحتجزونهم كرهائن منذ نحو أسبوع في إطار نزاع على مصادرة أراض وذلك بعد زيارة قام بها مسؤول كبير بالمدينة.

وكان مزارعون في دونج تام الواقعة على بعد 40 كيلومترا عن وسط هانوي احتجزوا 38 مسؤولا بينهم رجال شرطة مطلع الأسبوع الماضي بعد اعتقال أربعة أشخاص ردا على احتجاجات جرى تنظيمها في تصعيد لنزاع على مصادرة أراض.

وتم إطلاق سراح 15 مسؤولا يوم الاثنين وفر ثلاثة آخرون كما أفرجت السلطات عن المحتجين المعتقلين.

ويقول مزارعو دونج تام إن السلطات دفعت لهم تعويضات غير كافية بعد أن صادرت أراضي سكنية من أجل مشروع اتصالات.

وجاء إطلاق سراح العشرين مسؤولا المتبقين بعد زيارة إلى القرية قام بها نجوين دوك تشونج رئيس اللجنة الشعبية في هانوي الذي تحدث مع القرويين واستمع لشكواهم.

وقال تشونج إن المدينة ستبدأ تحقيقا شاملا في النزاع وتعهد بالرد خلال 45 يوما. وقال أيضا إنه لن تجري محاكمة أي من المحتجين لاحتجازهم مسؤولين رهائن. وأضاف أن المسؤولين تلقوا معاملة حسنة.

وصافح الرهائن المفرج عنهم القرويين وعانقوهم. وصفق القرويون بحرارة بعد أن استمعوا إلى وعد تشونج.

وقالت نجوين ثي لوان وهي قروية كانت مسؤولة عن رعاية الرهائن لرويترز “نحن سعداء للغاية. دونج تام قرية حرة”.

وأضافت “أخيرا يمكنني العودة إلى منزلي مع زوجي الليلة”.

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