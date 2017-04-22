أقامت أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة مؤخرا ندوة بعنوان (الثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب)، وبدأت بإعلان رئيس محكمة الاستئناف المستشار خالد القاضي إطلاق مبادرة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب”.

وقال المستشار القاضي” إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي القانوني ومحاربة الإرهاب من خلال آليات عدة منها مؤسسات التعليم والثقافة ووسائل الإعلام ومراكز الشباب ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية”.

وطالب القاضي بتنفيذ تلك المبادرة الوطنية من خلال التعاون بين الوزارات كافة جنبا إلى جنب، موضحا أن هذه الندوة هي بداية لسلسلة ندوات في إطار محاربة الإرهاب قانونيا وثقافيا ومجتمعيا وأخلاقيا.

من جهتها تناولت الدكتور منى مكرم عبيد قضية الإرهاب قائلة” إنها من أهم القضايا التي تواجه مصر الآن، ومواجهة الإرهاب أمنيا ليست كافية، فلا بد من مواجهات أخرى على الصعيد السياسي والاجتماعي والقانوني والثقافي، وأشادت بمبادرة القاضى، وتطرقت إلى دور الدولة في مكافحة الإرهاب في السابق وحاليا، مؤكدة أن الظروف والتحديات مختلفة في المقارنة.