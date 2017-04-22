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هل يستجيب ترامب ويتدخل للإفراج عن هذا السجين المصري؟!
دونالد ترامب‎

هل يستجيب ترامب ويتدخل للإفراج عن هذا السجين المصري؟!

السبت، 22 ابريل 2017 01:39 م

طالبت عائلة الشاب المصري الأمريكي أحمد حسن، 17 عاماً، الموجود في السجون المصرية، منذ ديسمبر الماضي، الحكومة الأمريكية، ببذل المزيد من الجهود؛ لضمان الإفراج عنه.

وقال والد أحمد، لموقع “إيه بي سي نيوز” الأمريكي، إن الأسرة كانت تنتظر بفارغ الصبر، جلسة استماع المحكمة، لتعيد النظر في سجن ابنها، والتي كانت مقررة في 19 من أبريل الماضي، لكنها أجلتها إلى 16 يوليو؛ لأن الشرطة لم تكن متاحة لتأمين نقله إلى المحكمة.

وبعث أحمد حسن، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالبه بالتفاوض مع السلطات المصرية نيابة عنه، قائلاً: “أنا في زنزانة مع أكثر من 20 شخصاً من البالغين، ومن المخيف أن أكون هنا”.

وأضاف حسن: “سيدي الرئيس، الرجاء مساعدتي، أريد أن أكون مع عائلتي وأصدقائي، أنا فخور بأن أكون أمريكياً، وأتوسل إليكم في الدفاع عني، من أجل إطلاق سراحي”.

وتم القبض على الطالب أحمد حسن، في ديسمبر من العام الماضي، أثناء إقامته مع عائلته في مدينة الزقازيق، عندما جاءت الشرطة لاعتقال عمه، في قضية مخالفة أعمال بناء؛ وفقاً لما زعمته أسرته.

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