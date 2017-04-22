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دهب تستقبل 1401 سائح خلال 24 ساعة
دهب

دهب تستقبل 1401 سائح خلال 24 ساعة

السبت، 22 ابريل 2017 01:03 م
وكالات

أكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفي، أن المدينة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 1401 سائح، منهم 465 سائحا أجنبيا، و912 سائحا مصريا و24 سائحا عربيا.

وقال رئيس الوحدة المحلية بمدينة دهب، في تصريح اليوم السبت، إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، وخرجوا في رحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في أبوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.

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