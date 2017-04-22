كشفت تقارير صحفية، عن غياب الفرنسي جيرمي ماثيو مدافع برشلونة، عن المواجهة المرتقبة غدًا الأحد، أمام ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت، إن “ماثيو يعاني من إصابة في وتر أكيلس، في قدمه اليسرى، وسيغيب عن الكلاسيكو”.

وينضم بذلك ماثيو لرافينيا ألكانترا، وأليكس فيدال، اللذين ما زالا يتعافيان من إصابتيهما.

وضم لويس إنريكي، مدرب الفريق الكتالوني، الثلاثي الشاب كارلس ألينيا، وأليكس كاربونيل، وويفلريد كابتوم، للمران الصباحي، والأخير قبل الكلاسيكو، وتواجد البرازيلي نيمار، في التدريبات اليوم، رغم قرار إيقافه.

وينتظر التركي أردا توران، لاعب وسط الفريق، الحصول على التصريح الطبي للتواجد بقائمة الفريق؛ لخوض اللقاء.

ويحتل ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الليجا، بـ75 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.