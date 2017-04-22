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جوارديولا يكشف سبب تفوق ريال مدريد على بايرن ميونيخ
بيب جوارديولا

جوارديولا يكشف سبب تفوق ريال مدريد على بايرن ميونيخ

السبت، 22 ابريل 2017 12:51 م
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تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، وبايرن ميونيخ السابق، عن مواجهة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين البايرن وريال مدريد، والتي انتهت بتفوق الفريق الإسباني وتأهله لنصف النهائي.
وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية :”أول شيء فكرت فيه عندما خرج بايرن ميونيخ من البطولة هو الفخر بالمشجعين واللاعبين لما قدموه”.
وأضاف :“11 لاعبا مقابل 11 كان بايرن ميونيخ متفوقًا على ريال مدريد ويلعبون بشجاعة وقوة أفضل، أنا أعلم مدى صعوبة اللعب أمام ريال مدريد”.
وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي ليواجه جاره أتلتيكو مدريد، على حساب بايرن ميونيخ بالفوز ذهابا بهدفين لهدف قبل أن يكتسح ضيفه الألماني بنتيجة 4 ـ2 ، في مواجهة شهدت طرد أرتورو فيدال.

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