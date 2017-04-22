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تأييد سجن متهمي «الوايت نايتس» في الشروع بقتل مرتضى
مرتضى منصور‎

تأييد سجن متهمي «الوايت نايتس» في الشروع بقتل مرتضى

السبت، 22 ابريل 2017 12:50 م

قررت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي، رفض طعن 11 من الوايت نايتس على حبسهم، سنة، بتهمة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك؛ لجلسة وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، ، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت سابقًا، بالسجن سنة مع الشغل على 11 متهمًا من أعضاء أولتراس الزمالك “وايت نايتس”؛ بتهمة الاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، بالسجن لمدة عام على 4 آخرين فى إعادة محاكمتهم بقضية اقتحام القلعة البيضاء.

ويشار إلى أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًا ضد المتهمين، قبل أن تصدر حكمها الجديد فى إعادة إجراءات محاكمتهم.

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