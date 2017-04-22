قالت الفنانة حنان ترك، خلال ندوة استضافها مهرجان الشارقة القرائي للطفل في اكسبو الشارقة،” إن المحتوى الإعلامي المخصص للطفل في العالم العربي يعاني غياب الرقابة، ويفتقد إلى المعايير الناظمة، مشيرة إلى خطورة ذلك على مستقبل الأجيال الجديدة في ظل ما يقدم لهم من مواد تشجع على العنف والقتال..مشددة على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات مع الفنانين للنهوض بواقع إعلام الطفل، والعمل على تصحيح مساره، مشيرة إلى التجارب الفنية التي اجتهدت وفشلت بعد أن فقدت فرصها في الدعم والرعاية”.

وأشادت ترك ، خلال الندوة التي أدارتها الإعلامية دينا قنديل وجاءت ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل والذي تستمر أعماله حتى 29 أبريل الجاري، بمهرجان الشارقة القرائي للطفل..مضيفة” تجولت في مجمل بلدان العالم العربي، وكنت ضيفاً على الكثير من مهرجاناتها، وملتقياتها، إلا أنني لم أجد عناية واهتماماً بالطفل مثلما وجدته في المهرجان، فيرافق أجنحة دور النشر المتخصصة بأدب الطفل، فعاليات وورش حيّة تقدم للأطفال واليافعين مهارات ومعارف، تضيف إليهم خبرات، وتكشف لهم عن مواهبهم، الأمر الذي يستدعي القول إن الشارقة نموذج لم أجد له مثيل في العناية بالأطفال وثقافتهم، وينبغي أن تحذو حذوه سائر البلدان العربية”.

وتابعت ” سأحرص في الدورات المقبلة للمهرجان، أو خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، على تقديم ورشة للأطفال في صناعة الرسوم المتحركة، أعلمهم فيها خلال ساعة كيف يصنعون فيلماً قصيراً من دقيقة واحدة، إذ يعد ما يوفره المهرجان فرصة ثمينة لكل المقيمين والزائرين للشارقة لإغناء تجارب أطفالهم، وتعزيز مهاراتهم”.

وحول المحتوى الإعلامي والفني المستورد للأطفال، بينت ترك أنها خلال مسيرتها الفنية عملت على “دوبلاج” واحد من أفلام كرتون الأطفال الأمريكية، وكانت متحمسة جداً إلا أنها صدمت بعد تسجيل عدد من الحلقات، حيث وجدت سلوكيات، وأخلاقيات لا تنتمي للثقافة العربية والإسلامية بصلة لذلك لم تواصل العمل في أجزائه الثانية والثالثة.