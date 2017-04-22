الأرصاد: غدا انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. والقاهرة 27السبت، 22 ابريل 2017 12:43 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاحد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الانحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وان ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى ومدن القناة والرياح اغلبها شمالية غربية نشطة على معظم الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحرين الاحمر والمتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أما عن حالة البحرين المتوسط والاحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين ونصف الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 18 27
الإسكندرية 16 24
مطروح 16 20
بورسعيد 17 20
دمياط 18 21
بلطيم 18 22
الإسماعيلية 15 27
السويس 14 28
العريش 13 23
نخل 14 23
طابا 15 25
الطور 20 30
مرسى علم 23 31
الغردقة 23 33
شرم الشيخ 24 33
رفح 12 22
كاترين 16 26
سيوة 15 24
المنيا 13 28
الفيوم 15 28
رأس سدر 18 26
أبوسمبل 23 38
وسط الدلتا 16 26
أسيوط 18 29
سوهاج 20 30
الأقصر 21 38
أسوان 26 40
شلاتين 23 34
حلايب 25 32
الوادى الجديد 22 31
قنا 26 38
نويبع 21 27
السلوم 15 17
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 42
المدينة 25 40
الرياض 20 36
المنامة 25 31
أبوظبى 25 35
الدوحة 24 36
الكويت 24 39
دمشق 5 25
بيروت 15 20
عمان 7 22
القدس 9 19
غزة 15 21
بغداد 20 36
مسقط 26 33
صنعاء 10 28
الخرطوم 28 44
طرابلس 14 21
تونس 12 25
الجزائر 12 21
الرباط 13 23
نواكشوط 20 32
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة صفر 9
اسطنبول 8 14
اسلام اباد 20 31
نيودلهى 28 41
جاكرتا 24 32
بكين 10 24
كوالامبور 25 32
طوكيو 9 17
أثينا 10 20
روما 6 19
باريس 3 15
مدريد 10 26
برلين 3 10
لندن 7 14
مونتريال 1 10
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