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«الزراعة»: توفير سلع بأسعار مخفضة بمنافذ الوزارة
الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة
الدكتور عبد المنعم البنا - وزير الزراعة

«الزراعة»: توفير سلع بأسعار مخفضة بمنافذ الوزارة

السبت، 22 ابريل 2017 01:11 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن البروتوكول الموقع بين وزاراتي الزراعة والتموين لتوفير الأسماك بالمنافذ الاستهلاكية قد ساهمت في انخفاض أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية.
وأشار عبد الدايم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، إلى أن منافذ وزارة الزراعة توفر سلع وزارة الزراعة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق بنسبة 20 %، موضح أن المنتجات بأسعار جيدة وجودة كبيرة.
وأعلن أن الوزارة بدأت في ضخ 27 طن أسماك يوميا بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أن السمك “البلطي” انخفضت أسعاره إلى 16 جنيه بعد أن ارتفع إلى 35 جنيه.

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