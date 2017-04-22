أصدرت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، وحملة ثورة أمهات مصر، اليوم السبت، بيانا صحفيا توضح من خلاله تفاصيل اللقاء الذي جمعهم مع قيادات وزارة التربية والتعليم، المختصين بملف تطوير التعليم الخاص والدولي، وهما عبير إبراهيم مدير التعليم الخاص والدولي بالوزارة، وياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

وقالت الحملة، في بيان صحفي، اليوم السبت: إنها قامت بتحديد بعض النقاط الهامة التي يتم مناقشتها وأبرزها، جودة الخدمة التعليمية المقدمة داخل المدارس، المصروفات المدرسية وتشمل مصروفات دراسية وكتب وأتوبيس مدرسة وأنشطة، وإحكام السيطرة والرقابة لغير الملتزمين من بعض المدارس، الزيادات السنوية للمصروفات وتحديد نسبتها، إعادة تقييم المصروفات وفقا لجودة التعليم وإمكانيات المدرسة.

بالإضافة إلى مناقشة آليات تعيين المعلمين وكيفية تأهيلهم ومرتباتهم وغيرها من الكثير من الأمور والمشاكل الخاصة بأولياء الأمور والتي قررت الرابطة وثورة أمهات مصر السعي من أجل وجود آليات المراقبة والتقييم وإعادة الانضباط لتلك النوعية من التعليم الخاص والدولي في مصر من اجل أن تصب في مصلحة تعليم الوطن ومستقبل أبنائه.