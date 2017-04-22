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بالصورة.. "عم شكشك" يحتفل بخطوبة محمد عبدالرحمن
كواليس الموسم الاول من شكشك شو

بالصورة.. "عم شكشك" يحتفل بخطوبة محمد عبدالرحمن

السبت، 22 ابريل 2017 01:04 م

احتفل مصطفى خاطر المعروف بـ”عم شكشك” بخطوبة محمد عبد الرحمن ضمن فريق “مسرح مصر”، ونشر صورة عبر حسابه على “إنستجرام” تجمعه بنجوم “مسرح مصر” اثناء احتفالهم بخطوبة عبد الرحمن.
وعلق “شكشك” على الصورة قائلًا: “توته خطب يا رجالة مبروك يا حبيبي ربنا يتمم بالخير يا رب”.

كان الفنان عمر متولي هنأ زميله محمد عبد الرحمن بخطوبته أيضًا، وفي سياق متصل شهد مسرح مصر، عددا من الأحداث السعيدة مؤخرًا، فقد فاجأ محمد أنور جمهوره بإعلان خبر ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني على الهواء، وأعلن خلال استضافته في برنامج “الجمعة في مصر”، أنه يعتزم إقامة حفل خطوبة بسيط على أن يكون موعد زفافه خلال الصيف، وفي نفس السياق أعلن حمدي الميرغني خطوبته على زميلته إسراء عبد الفتاح.

خطوبة محمد عبد الرحمن - مسرح مصر

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