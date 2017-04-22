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السبت 22 ابريل 2017 12:08 مساءً
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ضبط مسؤول في «أوقاف المنيا» بتهمة الرشوة
رشوة ـ فساد

ضبط مسؤول في «أوقاف المنيا» بتهمة الرشوة

السبت، 22 ابريل 2017 12:08 م

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مسؤول الشؤون القانونية، بإدارة أوقاف بني مزار بالمنيا.

وقالت “الرقابة الإدارية”، في بيان لها، اليوم السبت، إن المسؤول حصل على 4 ملايين جنيه، علي سبيل الرشوة، مقابل اتخاذ إجراءات تمكين أحد المواطنين من مساحة 258 فدان “وقف أهلي”، تبلغ قيمتهم حوالي ١٣٠ مليون جنيه.

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