ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مسؤول الشؤون القانونية، بإدارة أوقاف بني مزار بالمنيا.

وقالت “الرقابة الإدارية”، في بيان لها، اليوم السبت، إن المسؤول حصل على 4 ملايين جنيه، علي سبيل الرشوة، مقابل اتخاذ إجراءات تمكين أحد المواطنين من مساحة 258 فدان “وقف أهلي”، تبلغ قيمتهم حوالي ١٣٠ مليون جنيه.