أكد طارق أبو السعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الانتخابات الفرنسية بها شخصيات مختلفة ومتعددة، موضحا أن مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف، ترى أن وجود مهاجرين ليس جيدًا، ومن المفترض أنهم يهجرون فرنسا، خاصةً من أصحاب الأصول العربية، وذلك بدون الحوادث الإرهابية فهذا يعتبر أساس تفكيرها وترشحها وانتمائها لفرنسا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم السبت، إن لوبان أصبح لديها الدافع الأكبر للمطالبة بترحيل المهاجرين من لفرنسا، حيث إن الجمهور الفرنسي سيكون متقبل كلامها جدًا، خاصة عقب وقوع عدد من الحوادث الإرهابية في الفترة الأخيرة.