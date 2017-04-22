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في ذكرى «تحرير سيناء».. فتح المتاحف والمزارات العسكرية بـ«المجان»
عيد تحرير سيناء

في ذكرى «تحرير سيناء».. فتح المتاحف والمزارات العسكرية بـ«المجان»

السبت، 22 ابريل 2017 12:03 م

تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية لاستقبال الجماهير مجانًا في الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري، وذلك بكل من بانوراما حرب أكتوبر ومتحف العلمين العسكرى ومتحف بورسعيد الحربى.

يأتي ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .

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