قال وائل غنيم، الناشط السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفاد من خروج آية حجازي واللقطة الإعلامية بتصويرها وهي جالسة معه، ليظهر بمظهر المدافع عن حرية المواطن الأمريكي.

وتعجب غنيم ممن يتحدثون عن لقاء ترامب وآية حجازي، المواطنة الأمريكية بعد خروجها من السجن، وابتعادهم عن الحديث عمن قام بما وصفه بـ”تلفيق القضية” ضد آية حجازي وعدد آخر من السجناء.

وكتب خلال تدوينة على فيس بوك: “بعد براءة آية حجازي وخروجها من السجن ترامب بيستفيد من القضية وبياخد اللقطة الإعلامية بتاعة إنه بيدافع عن حرية المواطنين الأمريكان، بشكل عام استقبال قادة سياسيين لرعاياهم بعد خروجهم من سجون دول أخرى في قضايا ملفقة أو نجاتهم من الخطر مسألة متكررة في كل دول العالم الديمقراطي ومش أول ولا آخر مرة هتحصل”.