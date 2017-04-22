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انتهاء الحملات الانتخابية في فرنسا وانطلاق التصويت غدا
انتخابات في فرنسا

انتهاء الحملات الانتخابية في فرنسا وانطلاق التصويت غدا

السبت، 22 ابريل 2017 11:54 م
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ينتظر أكثر من 40 مليون ناخب فرنسي حلول يوم غد الأحد لكي يدلوا بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تجري كل خمسة أعوام في فرنسا.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، تفتتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا على أن تقفل على الساعة السابعة مساءً وسط إجراءات أمنية مشددة حيث سبق وقالت وزارة الداخلية إنّ أكثر من خمسين ألف شرطي ورجل أمن سيؤمنون حماية المواطنين في ظل ارتفاع خطر التهديد الإرهابي.

أما النتائج فمن المتوقع أن تبدأ بالظهور تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة ليلًا حيث سيتأهل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات لكي يتنافسا بعدها فيما بينهما في السابع من مايو.

ويتنافس أحد عشر مرشحًا على منصب رئيس الجمهورية، ورغم عدد المرشحين الكبير إلا أن المنافسة تنحصر عمليًا بين أربعة مرشحين يتمتعون بالشعبية الأعلى وفق كل مراكز الإحصاءات والاستطلاعات.

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