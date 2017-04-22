علق هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، على إطلاق سراح القطريين المختطفين في العراق بعد نحو عام ونصف على اختطافهم.

وقال زيباري في تغريدة له باللغة الإنجليزية عبر حسابه في “تويتر” إن “إطلاق سراح الصيادين بعد 16 شهرا من الأسر من قبل جماعة مسلحة إيرانية وحزب الله الشيعي الموالي أيضا لإيران، يُعد هزيمة للعراق السيادي”.

وصل الصيادون القطريون الذين كانوا مختطفين من قبل مليشيات عراقية إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الجمعة، بعد شمولهم بصفقة تبادل أبرمت في سوريا.

وكان في استقبال المختطفين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعائلاتهم وعدد كبير من المسؤولين القطريين.

واختطف القطريون وهم صيادون خلال رحلة لهم في الصحراء العراقية بعد دخولهم بطريقة قانونية عام 2015، ومنذ ذلك الحين تبذل العديد من المساعي سرا من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم لبلادهم.

وكان المسلحون الذين لم تعرف الجهة التي ينتمون إليها أفرجوا عن الرهائن القطريين ومن بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة بعد احتجازهم لمدة 16 شهرا.

وقالت الداخلية العراقية إنها تسلمت 26 صيادا قطريا من مختطفيهم، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم المفرج عنهم إلى سفير الدوحة في العراق بعد عمليات تحقيق وتدقيق أمني.