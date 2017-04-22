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جبهة الإنقاذ الوطني السورية تدعو القيادة الإسرائيلية لتأكيد رغبتها بالسلام
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جبهة الإنقاذ الوطني السورية تدعو القيادة الإسرائيلية لتأكيد رغبتها بالسلام

السبت، 22 ابريل 2017 11:59 م
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ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “ريشت بيت” اليوم “السبت” أن جبهة الإنقاذ الوطني السورية المعارضة دعت القيادة الإسرائيلية الى توجيه رسالة واضحة للشعب السوري، والتأكيد على رغبتها بالسلام وعودة الأمن والاستقرار الى سوريا مجددة تأكيدها أن سوريا في مرحلة ما بعد الأسد لن تكون دولة معادية لإسرائيل.

وحث المنسق العام للجبهة فهد المصري، القيادة الإسرائيلية على المساهمة في طرد إيران وأدواتها من سورية وإلى توجيه ضربات عسكرية واسعة النطاق تستهدف مواقع حزب الله في سوريا.

وأكد فهد المصري دعم الجبهة الكامل لخطة الرئيس ترامب لاقتلاع حكم بشار الأسد، مطالبا المجتمع الدولي بفرض سلسلة عقوبات جديدة على ايران ومصادرة أرصدتها وحساباتها في الخارج لتمويل عملية إعادة إعمار سوريا.

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