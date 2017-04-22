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شاهد.. راندا البحيري في كواليس "إحنا اتقابلنا قبل كدة"
وراندا البحيري

شاهد.. راندا البحيري في كواليس "إحنا اتقابلنا قبل كدة"

السبت، 22 ابريل 2017 11:50 م

نشرت الفنانة راندا البحيرى، عبر صفحتها الشخصيى على “انستجرام”، صورة لها من كواليس تصوير فيلمها “إحنا اتقابلنا قبل كده”، والتي ظهرت فيها مع النجم آسر ياسين أثناء التصوير.

فيلم “إحنا اتقابلنا قبل كده” من إنتاج عام 2008، وشارك في بطولته نيللى كريم، وآسر ياسين، وراندا البحيرى، وحسن حسنى، وكارولين خليل، ومحمد سليمان، وعمرو ممدوح، وتأليف نادين شمس، وإخراج هشام الشافعى.

راندا البحيري - إحنا اتقابلنا قبل كدة

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