نشرت الفنانة راندا البحيرى، عبر صفحتها الشخصيى على “انستجرام”، صورة لها من كواليس تصوير فيلمها “إحنا اتقابلنا قبل كده”، والتي ظهرت فيها مع النجم آسر ياسين أثناء التصوير.

فيلم “إحنا اتقابلنا قبل كده” من إنتاج عام 2008، وشارك في بطولته نيللى كريم، وآسر ياسين، وراندا البحيرى، وحسن حسنى، وكارولين خليل، ومحمد سليمان، وعمرو ممدوح، وتأليف نادين شمس، وإخراج هشام الشافعى.