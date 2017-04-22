نصر تبحث مع نائب "جنرال إليكتريك" العرض المقدم لتوريد عربات قطار للسكة الحديدالسبت، 22 ابريل 2017 11:46 م
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بجون رايس، نائب رئيس مجموعة “جنرال إليكتريك” العالمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.
وبحث الجانبان متابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جيف أميلت، المدير التنفيذي لشركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وأكدت نصر على دعم الحكومة المصرية لمشروعات الشركة في مصر ومواصلة التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لضمان تيسير وسهولة ممارسة الشركة لعملها داخل السوق المصري.
وناقش الجانبان آخر التطورات في العرض المقدم من شركة “جنرال إليكتريك” للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها في مصر، وذلك في إطار تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.
ورحبت الوزيرة برغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وأكدت على ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، مع تعظيم المكون المحلي بما يساعد على نقل التكنولوجيا إلى مصر، فضلًا عن توفير مزيد من فرص العمل.
وأشار نائب رئيس مجموعة “جنرال إليكتريك” إلى الدور الذي تلعبه الشركة في نظام شبكات النقل في مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذي يساهم في خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطرق، موضحا أن التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم في زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.
وذكر أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، وأكد على أهمية السوق المصري وما يتواجد به من فرص واعدة للاستثمار، مشيرا إلى وضع الشركة لخطة طويلة الأجل للاستثمار في مصر.
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