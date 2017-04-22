وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بذكرى "الإسراء والمعراج"السبت، 22 ابريل 2017 11:57 م
بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وفيما يلى نص البرقية : -
“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج عن خالص تهنئتنا، مقرونة بصادق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يُديم عليكم الصحة أتمها، ومن القول أحكمه، ومن الفعل سديده، مبتهلين إلى العلى القدير أن يُبارك جهودكم، ليظل أزهرنا الشريف منارة للهدى والاستنارة، ومقصد للسائلين لصحيح وسمح الدين، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة ورخاء .. وكـل عـام وسيادتكم بخير”.
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء بها: -
“يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة، وسديد القول، سائلين العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطتيه السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .. وكل عام وسيادتكم بخير”.
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى جمهوريةمصر العربية ..جاء بها: -
“يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة، وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطتيه السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .. وكل عام وسيادتكم بخير”.
كما بعث اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود والخفراء والمجندين .. جاء بها : -
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