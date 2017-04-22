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رئيس لجنة الإسكان: زيارة السيسي للسعودية دليل على متانة العلاقات بين البلدين
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

رئيس لجنة الإسكان: زيارة السيسي للسعودية دليل على متانة العلاقات بين البلدين

السبت، 22 ابريل 2017 11:40 م

أعرب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عن أمله أن تكلل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالنجاح.

وإعتبر رئيس لجنة الإسكان زيارة الرئيس السيسي للسعودية غدا الأحد، رسالة واضحة للمشككين فى متانة العلاقات المصرية السعودية.

وأوضح أن الزيارة تأتى في وقت هام في ظل التوترات التي تشهدها الساحة العالمية وتنامي الإرهاب في العالم كلة، مؤكدا أن مصر والمملكة في مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب ودعا إلى تشكيل تحالف بين البلدين لمحاصرة وفضح ممولي الجماعات الإرهابية سواء من حكومات دول أو منظمات وجماعات دولية.

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