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وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

السبت، 22 ابريل 2017 11:34 م
وكالات

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.. وفيما يلي نص البرقية: -
“بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة في ذكرى الإسراء والمعراج، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني، مقرونة بأصدق الأماني، أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار
إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله فيها للناس مثل معجز للعلم، يفوق إحاطة العقل والفهم، ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان، تؤكد أن إرادة الله دائماً ما تدعم العمل الجاد المخلص وصدق النوايا.. حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، أنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخيـر”.

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