طالبت النجمة المغربية سميرة سعيد المرأة العربية بأن تتحلى ببعض الصفات، منها أن تكون مسئولة، وأن تكوت العلاقة بينها وبين الرجل على أساس الثقة دون المراقبة.

وقالت سعيد، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON.E” أن العلاقة الزوجية حال انتابها الشك فلا وجود لها، لافتة إلى أن الرجل إذا كان من حقه أن يراقب المرأة فمن حقها أيضًا أن تراقبه، ولاسيما أن الكثير من الرجال يتعمدون الكذب، بخلاف المرأة التي لا تلجأ إلى الكذب إلا في أضيق الحدود.

