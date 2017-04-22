ضبط جهاز حماية المستهلك خلال حملة أمنية بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ومباحث التموين، 3690 علبة من منتج أبليكس خالية من بيانات تاريخ الانتاج والصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل شركة تايلاند فارما.

كما ضبط الجهاز 2700 عبوة أبليكس فارغة تستخدم في تعبئة الاكياس داخل المخزن، و50 علبة من منتج روما روزو10 عبوات من منتج كولجيكس منتهية الصلاحية، وتحرر محضر رقم 6875لسنة 2017 جنح الطالبية تمهيدا للعرض علي النيابة العامة.

كان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكاوي من تسبب عقار كولجيكس في أضرار صحية بالغة.

وبحسب عاطف يعقوب رئيس الجهاز فقد تمت إحالة شركة تايلاند فارما، الكائنة 58 شارع العروبة من المريوطية بالهرم، للنيابة العامة.

وأضاف يعقوب أن الجهاز سبق أن أحال الشركة المشكو في حقها الي النيابة العامة بسبب اعلانها المضلل عن المنتجان روما روز، وكولجيكس بادعاء أن المنتجين مسجلين بوزارة الصحة وهو علي خلاف الحقيقة.