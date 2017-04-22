تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 270 كيلوجراما من مخدر البانجو قبل ترويجه على عملائه مركز ديرمواس.

وكانت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس تتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، وأثناء مرورها تمكنت من ضبط السيارة رقم (ى وج 2178) قيادة المدعو حماد ع.م “36 سنة سائق” مقيم بمحافظة أسيوط، محملة بكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 270 كيلوجراما؛ وذلك أسفل حمولة الفاكهة.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.