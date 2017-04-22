التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن.

وأعربت نصر خلال اللقاء، عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث ساهم البنك بـ43 مشروعا في مصر باستثمارات قيمتها 1.9 مليار يورو، مشيدة بمساهمات البنك في دعم مشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات.

ورحبت الوزيرة بموافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استراتيجيته القُطرية الأولى لمصر لمدة 4 سنوات مقبلة، والتي تعد دليلا على ما تحظى به مصر من شراكة قوية مع مؤسسات التمويل الدولية، وأعربت نصر عن تطلع مصر للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك والمنتظر عقدها في قبرص خلال شهر مايو المقبل.

وبحث الجانبان دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب ، ودعم القطاع الخاص.

وأعرب النائب الأول لرئيس البنك، عن اعتزام البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.