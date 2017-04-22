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بعد إعلان خطبتهما.. أميرة هاني تهنئ حمدي المرغني وإسراء عبدالفتاح
أميرة هاني

بعد إعلان خطبتهما.. أميرة هاني تهنئ حمدي المرغني وإسراء عبدالفتاح

السبت، 22 ابريل 2017 11:29 م

بعد إعلان خطبتهما رسميا بأيام قليلة، هنأت الفنانة أميرة هانى الفنان حمدى المرغنى والفنانة إسراء عبد الفتاح بالخطوبة، ونشرت صورة لهما على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

وعلقت أميرة على الصورة قائلة: ” أنا أخت العروسة إسراء عبد الفتاح اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما فى خير”.

حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح

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