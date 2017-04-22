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الهجرة: إعادة جثمان «قتيل السعودية» فور انتهاء الإجراءات
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

الهجرة: إعادة جثمان «قتيل السعودية» فور انتهاء الإجراءات

السبت، 22 ابريل 2017 11:23 م

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم التواصل مع أسرة المواطن المصري، أحمد عوض، الذي تم اغتياله، على يد وافد يمني، وأكدت أن المواطن من محافظة الدقهلية وتم تقديم واجب العزاء لأسرته.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على إعادة الجثمان إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بالتعاون مع السلطات والجهات المختصة.

جدير بالذكر أن بعض الوسائل الإعلامية السعودية نشرت تفاصيل مقتل المواطن المصري، أحمد عوض، 35 عاما، على يد وافد يمني، طعنه بسكين على قارعة الطريق العام.

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