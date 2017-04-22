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"هافينجتون بوست": السعودية حجبتنا
المملكة العربية السعودية

"هافينجتون بوست": السعودية حجبتنا

السبت، 22 ابريل 2017 11:29 م
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كشف “هافينجتون بوست عربي”، الجمعة، أنَّ قراءه ومتابعيه في المملكة العربية السعودية فوجئوا بحجب الموقع مساء الخميس، من قِبل وزارة الإعلام، حيث ظهرت للمتصفحين رسالة مفادها بأنَّه قد تم حظر هذا الموقع.

وحسب الموقع، قالت الرسالة التي ظهرت للمستخدمين إنَّه تمَّ حجبه لمخالفته أنظمة وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، فيما لا تعرف الإدارة خلفيات واضحة بعد لهذا القرار.

وأضاف أنَّ هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حجب الموقع داخل المملكة، حيث تمَّ حظره لفترة لم تتعد اليومين في سبتمبر من العام الماضي، بنسختيه العربية والأجنبية، وجاء ذلك في وقت شمل فيه الحجب العام الماضي عددًا كبيرًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات تفادي الحظر الشبكي.

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