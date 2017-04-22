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بالفيديو.. سميرة سعيد تفصح عن عمرها الحقيقي
سميرة سعيد

بالفيديو.. سميرة سعيد تفصح عن عمرها الحقيقي

السبت، 22 ابريل 2017 11:23 م

حلت النجمة المغربية سميرة سعيد، أمس، ضيفى على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم”، وقد أفصحت خلال الحلقة عن عمرها الحقيقي.

وقال سعيد: “أتقبل كافة الآراء والانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إذا تطرق الأمر إلي بعض الخطوط غير المقبولة فهذا أمر غير لائق، ومن أبرز تلك الانتقادات أن البعض يري أن عمري تجاوز الخمسين، ولذا يتوجب أن أعتزل العمل الفني، لكن هذا الأمر يزيدني إصرارًا على مواصلة النجاح، وإن كان يصيبني بالاستفزاز”.

وأضافت: “ليس من حق أي شخص أن ينتقدها بسبب سنها، لافتة إلي أنها لا تخجل من أن تفصح عن عمرها الحقيقي علي الرغم أن البعض يخشي التطرق إلي تلك النقطة علي الرغم أنها أكبر مطربة سنًا في الجيل الحالي”.



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