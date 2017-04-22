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16 ولاية أمريكية تصدر مذكرة قانونية لعرقلة قرار الهجرة
دونالد ترامب‎

16 ولاية أمريكية تصدر مذكرة قانونية لعرقلة قرار الهجرة

السبت، 22 ابريل 2017 11:51 م
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ذكرت وكالة “رويترز” أن 16 ولاية في مقاطعة كولومبيا الأمريكية أصدرت مذكرة قانونية مشابهة لمذكرة ولاية هاواي القاضية بعرقلة الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر خبراء القانون في الولايات المعارضة لقرار ترامب الأخير، أن حظر السفر ينتهك الدستور الأمريكي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.

وقرار إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة.

وانقسمت الولايات الأمريكية بشأن قرار ترامب بحظر سفر مواطنين مسلمين من سبع دول، حيث أيدت ولايات أخرى وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية.

يذكر أن القرار شمل حظر السفر لسبع دول ذات أغلبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى.

وقال ترامب إن هذا الحظر ضروري للأمن القومي ولمنع وقوع هجمات على يد إسلاميين متشددين.

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