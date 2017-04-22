أكد العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن حالة الطقس جيدة للقيادة الأمنة على الطرق السريعة خلال الفترة القادمة.

وأوضح إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم السبت، أن تسرب مياه من الماسورة الرئيسية بالتجمع الخامس قد أدى إلى تجمعها بـ”نفق الأكاديمية”، مشيرا إلى أن ارتفاع المياه المجمعة يتعدى المتر.

وأعلن أنه تم منع حركة المرور في الطريق الرئيسي للتجمع الخامس، معلنا أنه هناك نقطتي فرز للقادمين من طريق السويس ومتجه إلى نفق “ماجد الفطيم”، وأخرى في الاتجاه الأخر للقادم من المعادي ومتجه لكلية الشرطة.

وأضاف أن أسفل كوبري المشاة بطريق الأوتوستراد بكوبري يشهد كثافة مرورية مرتفعة بسبب كسر ماسورة مياه.