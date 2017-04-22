أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن مصر لا تبنى جيشا للدفاع عنها فقط، إنما ردع أي اعداء، لافتًا إلي أن مهمة الجيش هي الدفاع عن مصالح الدولة وأرضها.

وقال خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم السبت، إن تحديث منظومة التسليح وتطوير الجيش المصري يهدف إلى تحقيق الردع للأعداء، موضحا أن مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كل دول العالم.

ولفت إلى أن مصر دولة محورية، ولها مسئوليات عربية وأقليمية لا تستطيع أن تتخلي عنها، مؤكدًا أن قوة مصر تحفظ الأمن القومي للمنطقة العربية بأكملها.