 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 12:09 مساءً
روابط سريعة
نصر سالم: قوة مصر تحفظ الأمن القومي للمنطقة بأكملها
اللواء نصر سالم

نصر سالم: قوة مصر تحفظ الأمن القومي للمنطقة بأكملها

السبت، 22 ابريل 2017 11:53 م
متابعات

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن مصر لا تبنى جيشا للدفاع عنها فقط، إنما ردع أي اعداء، لافتًا إلي أن مهمة الجيش هي الدفاع عن مصالح الدولة وأرضها.

وقال خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم السبت، إن تحديث منظومة التسليح وتطوير الجيش المصري يهدف إلى تحقيق الردع للأعداء، موضحا أن مصر تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كل دول العالم.

ولفت إلى أن مصر دولة محورية، ولها مسئوليات عربية وأقليمية لا تستطيع أن تتخلي عنها، مؤكدًا أن قوة مصر تحفظ الأمن القومي للمنطقة العربية بأكملها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3