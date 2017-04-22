طالبت أسرة الشاب المصري أحمد عوض شتات (35 سنة) -الذي لقي مصرعه على يد يمني بالمملكة العربية السعودية إثر خلاف شب بسبب أولوية المرور- خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز بالقصاص العادل من قاتل نجلهم.

وأكد حمادة الصوالحي -زوج شقيقة القتيل- أن القتيل سافر إلى المملكة العربية السعودية منذ ثلاث سنوات للعمل ومساعدة والدته، بعد أن توفي والده وأصبح العائل الوحيد للأسرة، مضيفًا أنه كان يعول أسرة تضم زوجة وطفلين.

وأضاف زوج شقيقة المجني عليه أنهم تواصلوا مع وزارة الخارجية من أجل عودة جثمان القتيل ودفنه بمسقط رأسه، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الجثمان لن يعود إلا بعد انتهاء الإجراءات، مشيرًا إلى إبلاغهم بتفويض محامٍ سعودي لمتابعه سير القضية والحصول على حقوقه كاملة، خاصة أن الجاني تم التوصل إلى هويته.

يذكر أن الشاب “أحمد عوض شتات” -أحد أبناء مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية- لقي مصرعه مساء أمس في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، على يد أحد اليمنيين المقيمين هناك بعد خلاف على أولوية المرور.