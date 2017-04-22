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المقاصة يضغط على الأهلى بورقة "الشحات" فى صفقة أنطوى
جون انطوي

المقاصة يضغط على الأهلى بورقة "الشحات" فى صفقة أنطوى

السبت، 22 ابريل 2017 10:22 ص
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يستغل مسئولو نادى مصر المقاصة، رغبة الأهلى فى التعاقد مع الظهير الأيمن حسين الشحات وصانع الألعاب هشام محمد ثنائى الفريق الفيومى، من أجل الضغط على مسئولى القلعة الحمراء للتهاون فى القيمة المالية مقابل ضم الغانى جون أنطوى بصفة رسمية مع بداية الموسم المقبل.

إدارة الأهلى حددت مبلغ 4 ملايين جنيه لبيع الغانى جون أنطوى سواء بتفعيل بند بيعه لمصر المقاصة ،أو بالاستغناء عنه لأياً من الأندية التى ستطلب ضمه سواء محلياً أو افريقياً.

ويرغب الجهاز الفنى للمقاصة فى التعاقد بصفة نهائية مع “أنطو” فى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز الفنى للأهلى رغبته فى التعاقد مع ثنائى الفريق الفيومى “الشحات وهشام” الأمر الذى سيدفع مسئولى المقاصة فى استغلال تلك الورقة للضغط وتخفيض قيمة شراء أنطوى.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أكد أنه تلقى خطابات شفهية من مسئولى المقاصة لرغبتهم فى ضم الغانى أنطوى بصفة نهائية، خاصة وأن فترة إعارته للفريق الفيومى ستنتهى بنهاية الموسم الجارى.

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