ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أثنى على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقبال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس.

وقال نتنياهو إنه “لا يوجد لإسرائيل صديقة أفضل من أمريكا وليس لأمريكا صديقة أفضل من إسرائيل هذه شراكة مبنية على قيم مشتركة بأعمق معنى للكلمة نشعر بأنه حدث تغييرا كبيرا في الاتجاه الذي تتخذه السياسة الأمريكية نعلم أن الكلمات الواضحة والمباشرة التي قلتها حول إيران جاءت لاحقا لكلمات قوية ومباشرة جدا من الرئيس ترامب وبعد أفعال واضحة جدا ضد قيام سورية، وهي وكيلة إيران، باستخدام الأسلحة الكيميائية. هذا تغيير مرحب به وهو يعكس تغييرا إستراتيجيا في الزعامة والسياسة الأمريكيتين”.

بدوره، قال ماتيس إن “إسرائيل حليفتنا وصديقتنا القديمة في المنطقة الخطران اللذان تواجههما إسرائيل وجميع الدول الأخرى بالمنطقة، التي تحاول أن تحافظ على الاستقرار والهدوء والازدهار فيها، هما الخطران اللذان جئت لبحثهما مع رئيس الحكومة، خاصة في الأسبوع الذي يسبق يوم إحياء ذكرى المحرقة النازية”.

وأضاف ماتيس: “أعتقد أن من المهم أن نذكّر أنفسنا بأنه إذا لم يتكاتف الناس الطيبون، سيتمكن الناس السيئون أن يلحقوا أضرارا جسيمة بعالمنا إننا ملتزمون بوقف ذلك والقيام بكل ما يلزم الأمر كي يعيش الجيل القادم بسلام وبحرية”.