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الاحتجاجات تجتاح معقل الحزب الحاكم في فنزويلا وتهدد مادورو
احتجاجات في فنزويلا‎

الاحتجاجات تجتاح معقل الحزب الحاكم في فنزويلا وتهدد مادورو

السبت، 22 ابريل 2017 10:32 ص
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تهدد المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا احتجاجا على التدهور الاقتصادي وسلطوية الدولة، مستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وعمدت قوات الأمن إلى الرد بقوة على موجة المظاهرات التي اجتاحت معظم مدن البلاد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتصاعد الغضب الشعبي.

وأسفرت الاضطرابات جنوب غربي العاصمة كراكاس، عن مصرع 11 شخصا، قالت النيابة العامة إن بعضهم قضى “بسبب صعقهم بالتيار الكهربائي، والبعض الآخر بالرصاص”.

وهذه الاحتجاجات ليست جديدة على فنزويلا، حيث شهدت البلاد، في ديسمبر الماضي، اضطرابات واسعة النطاق، عقب قرار الرئيس الفنزويلي المفاجئ بإلغاء العملة من فئة 100 بوليفار.

وتنذر الاحتجاجات الحالية بمشاكل جمة لحكومة البلاد، لاسيما أنها تحدث في أربعة أحياء، كانت تعد معقل للحزب الحاكم الذي ينتمي إليه مادورو.

وقد تفضي إلى إحباط جهود الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي)، لإحكام قبضته على السلطة وتحويل فنزويلا إلى دولة الحزب الواحد.

وفي حال أرهقت الأزمة الاقتصادية الفنزويليين، خاصة في ظل عدم وجود حلول ناجحة لإغاثة اقتصاد البلاد، فمن المرجح أن تستمر االاحتجاجات خلال الأشهر المقبل، وهو ما قد يضع حكومة مادورو في مأزق ويؤدي إلى انقسامات داخل الحكومة والقوات المسلحة.

وقد يواجه مادورو ضغوطا من داخل حزبه لتحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات أو حتى لمطالبته بالاستقالة لتهدئة الغضب الشعبي.

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