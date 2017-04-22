بنس: الحل السلمي في شبه الجزيرة الكورية لا يزال ممكناالسبت، 22 ابريل 2017 10:15 ص
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم السبت إنه لا يزال من الممكن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سلميا بفضل انخراط واشنطن الجديد مع بكين وذلك رغم المخاوف المتنامية من إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة قريبا.
وكوريا الجنوبية في حالة تأهب مع اقتراب إحياء ذكرى أخرى مهمة في الشمال المنعزل مما قد يهدد بإجراء تجربة نووية جديدة أو إطلاق صاروخ باليستي آخر مع حشد العتاد العسكري بكثرة على جانبي الحدود.
وتصاعد التوتر كثيرا في الشهور القليلة الماضية بعد أن أجرت بيونجيانج تجربتين نوويتين العام الماضي واختبرت عددا من الصواريخ الباليستية في تحد لعقوبات وقرارات الأمم المتحدة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بمنع كوريا الشمالية من ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي لكن نائبه بنس قال في سيدني يوم السبت إنه لا يزال من الممكن تحقيق حل سلمي بسبب تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وقال بنس “نرى بحق أنه إذا ما مارست الصين وحلفاؤنا بالمنطقة هذا الضغط فإن هناك فرصة لتحقيق الهدف التاريخي بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي بالطرق السلمية”.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول “تحمسنا بالخطوات التي اتخذتها الصين حتى الآن”.
وأشاد ترامب الأسبوع الماضي بالمساعي الصينية لكبح جماح “التهديد الكوري الشمالي” بعد أن حذرت وسائل إعلام كورية شمالية الولايات المتحدة من “ضربة وقائية مهولة”.
لكن ترامب أمر أيضا ما وصفه بأنه “أسطول” بالتحرك إلى المياه قبالة ساحل شبه الجزيرة الكورية لتحذير كوريا الشمالية.
وكان يعتقد أن مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في طريقها إلى شبه الجزيرة الكورية لكنها كانت في الواقع تستكمل تدريبا مع البحرية الأسترالية.
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