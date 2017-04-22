قال رمضان قادروف رئيس جمهورية الشيشان، إنه بحث مع وفد ليبي في موسكو، حادثة احتجاز سفينة “ميرليه” الروسية في المياه الليبية.

وأوضح قادروف ـ في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الاخبارية ـ “بحثنا الوضع في ليبيا، عبرت عن رأيي بشأن طرق تسوية الوضع، كما ركزت الاهتمام بشكل خاص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة بغية الإفراج عن بحارتنا السبعة من سفينة الشحن ميرليه المحتجزين في ليبيا منذ 5 مارس لأسباب مفتعلة”.

وأضاف قادروف أن أعضاء الوفد الليبي أكدوا له أن كل الخطوات ستتخذ لحل هذه القضية.

جدير بالذكر أن السفينة “ميرليه” احتجزت قبالة السواحل الليبية يوم 5 مارس الماضي من قبل خفر السواحل الليبية بالقرب من مدينة الزاوية ومن ثم تم اقتيادها إلى طرابلس، وعلى متنها 7 مواطنين روس.