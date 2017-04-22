وزير دفاع السويد: نعتزم الدفاع عن أراضينا ضد أي اعتداء

قال رئيس الوزراء السويدي خلال زيارة إلى وحدة عسكرية في جزيرة جوتلاند: “التوتر الآن يسود العالم ونرى ما يجري في أوكرانيا وفي بحر البلطيق. ومن الهام بمكان اليوم أن تبدي السويد صرامتها، فنحن نعتزم الدفاع عن أراضينا ضد أي معتدٍ”.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع السويدي إن السويد توجه رسالة إلى جيرانها كافة بنشر المزيد من القوات وتعزيز الدفاع الجوي في جزيرة جوتلاند.

وكان الجنرال الأمريكي ديفيد بيركينس قال أثناء لقائه بقادة القوات المرابطة في جزيرة جوتلاند يوم الثلاثاء الماضي “إن جوتلاند سفينة لا يمكن إغراقها وتنطوي على أهمية إستراتيجية للمنطقة كلها. إن الدفاع القوى في هذه النقطة أمر مهم بالنسبة للسويد وغيرها”.

وأعادت السويد القوة العسكرية إلى الجزيرة لتتواجد هناك بصفة مستمرة في شهر سبتمبر 2016.

وكانت رئيسة السلطة المحلية سيسيليا شيلين- سيديجورد قالت في صيف 2015 إن جزيرة جوتلاند تعد أمثل وأنسب موقع لقصف روسيا بالصواريخ.