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"اليونيفيل" تنفي علمها بجولة "حزب الله" للصحفيين على الحدود
قوات اليونيفيل بجنوب لبنان

"اليونيفيل" تنفي علمها بجولة "حزب الله" للصحفيين على الحدود

السبت، 22 ابريل 2017 10:24 ص
متابعات

نفت قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان “اليونيفيل”، علمها بالجولة، التي نظمها حزب الله للصحفيين على الحدود مع إسرائيل.

وبعد ساعات من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى المنطقة الحدودية، أعلنت قوات الطوارئ الدولية عدم مسئوليتها، وأكدت أنه لم يتبع إبلاغها مسبقا بشأن الجولة التي نظمها حزب الله.

وقالت قوات الطوارئ الدولية، التي تتألف من جنود من دول عدة، إن الحكومة اللبنانية هي المسئولة عن أي تواجد مسلح في المنطقة.

وبحسبها فإنه قبل وصول الصحفيين إلى المنطقة الحدودية، حذر الجيش اللبناني قوات الطوارئ الدولية من تنظيم جولة للصحفيين على طول الخط الأزرق دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

ورغم أن الحكومة تعكس في تشكيلتها توجها توافقيا، إلا أن تحديات عدة تواجهها في المرحلة المقبلة، بدءا بمضمون البيان الوزاري في ظل انقسامات كبرى حول الأزمة السورية وتورط حزب الله فيها.

وقالت قوات الطوارئ الدولية أيضا إن تواجد مسلحين في إطار هذه الجولة يعتبر خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وإن السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية عن فحص تواجد جهات غير مخولة في المنطقة بين الخط الأزرق وبين نهر الليطاني.

يذكر أن دائرة الإعلام التابعة لحزب الله نظمت جولة لصحفيين لبنانيين على الحدود، شارك فيها ضباط من حزب الله، لتقديم صورة عن الوضع في المنطقة، وعن استعدادات الجيش الإسرائيلي في الطرف الثاني من الحدود، بما في ذلك منظومات التجسس والخطوط الدفاعية الجديدة.

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