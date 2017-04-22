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نشطاء السوشيال ميديا عن لقاء ترامب بأية حجازي : " الفرق بين مصر وأي دولة تحترم مواطنيها "
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نشطاء السوشيال ميديا عن لقاء ترامب بأية حجازي : " الفرق بين مصر وأي دولة تحترم مواطنيها "

السبت، 22 ابريل 2017 11:48 م
محيط : أسماء الشنواني

فور وصولها إلى البيت الأبيض وجلوسها بجوار الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب “، انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها #ايه_حجازي، قائمة ” تريند” تويتر التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، متداولين مشهد من فيلم عسل أسود، ومؤكدين من خلاله أن المصري ليس له أي قيمة سواء في بلده أو خارجها، رابطين إياه بصورة حجازي بجوار ترامب .

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من تعليقات النشطاء والمغردين من خلال السوشيال ميديا على حال المصريين، وكيف وصل الحال بهم إلى هذه الدرجة من المهانة والذل وضياع شباهم داخل السجون، مشيرين إلى أن هناك ألاف الشباب مثل أيه حجازي وزوجها يتلقون حبس احتياطي بالسنوات دون أي تهم محددة .

الكاتب الروائي علاء الأسواني

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الناشطة المصرية الأميركية آية حجازي مؤسسة جمعية “بلادي” وصلت هي وزوجها محمد حسنين إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند، القريبة من العاصمة واشنطن، على متن طائرة حكومية أرسلها ترامب إلى القاهرة لإعادتها.
وأعرب ترامب عن سعادته بعودتها إلى الولايات المتحدة، كماحضر اللقاء ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر الذي يعد أحد أبرز مستشاريه، إضافة إلى نائبة مستشار الأمن القومي دينا باول .

أيه حجازي التي تملك الجنسية الأمريكية، تم الإفراج عنها بعد 3 سنوات من احتجازها داخل السجون المصرية بتهمة “استغلال أطفال الشوارع في التظاهر غير السلمي”، والإتجار بالبشر، ليؤكد المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبايسر” الجمعة، أن الرئيس الأمريكي تدخل بنفسه بشكل مباشر لإطلاق سراح الناشطة المصرية الأمريكية.
وقال سبايسر إن ترامب “تدخل بشكل مباشر من خلف الستار لضمان إطلاق سراح آية حجازي، وأثار القضية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”، لافتا إلى أن ترامب “أكد بشكل واضح على أهمية إطلاق سراحها وعودتها للولايات المتحدة بالنسبة له”.

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ايه حجازي

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ايه حجازي

ايه حجازي

اية حجازي

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