رغم توقف خدمة الـVOIP والتي تتيح المكالمات الصوتية والفيديو عبر تطبيقات إلكترونية عديدة مثل “فايبر - ميسينجر”، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار الخدمة، نافيًا كل أنباء توقفها.

وأصدر الجهاز بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، في ساعة مبكرة اليوم السبت، يقول: “لا صحة لما يتداوله البعض حول إيقاف خدمة VOIP عن بعض التطبيقات التي تعمل بهذه التقنية، وقد أكد الجهاز في أكثر من مناسبة عدم صحة هذه الاخبار”.

ومن جانبهم، أبدى العديد من المستخدمين رفضهم للبيان مؤكدين أن الخدمة توقفت بالفعل، وشركات الإنترنت أكدوا بدورهم أن القرار صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

والبعض أعلن اللجوء إلى برامج VPN والتي ستتيح العمل بالخدمة مجددًا.